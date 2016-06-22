Единственный зоопарк Днепра закроется через 3 месяца

Заместитель мэра города Михаил Лысенко заявил, что сейчас городская власть уже договорилась о передаче зверей в николаевский и киевский зоопарки, сообщает 056.ua.

Всего нужно "отдать в добрые руки" 97 животных.

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Перевозку животных оплачивает принимающая сторона, поэтому расходов для бюджета никаких.

Уже к 1 октября зоопарк окончательно закроют, а сотрудникам предложат работу в КП по обращению с бездомными животными.