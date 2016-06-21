СБУ задержала в зоне АТО боевика из группировки "Кальмиус" (видео)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Активный террорист, принимавший участие в вооруженном конфликте в составе группировки "Кальмиус", проник на подконтрольную Украине территорию для проведения подрывной деятельности", - сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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По словам задержанного уроженца Донецка, он работал автомехаником и водителем техники, перегонял технику по городу, сопровождал перемещение боеприпасов, патрулировал город, дежурил в казарме с автоматом и должен был выявлять в городе пьяных лиц, наркоманов и мародеров.

Также мужчина называет свой позывной - "Мичурин".

Он отметил, что признает себя виновным, раскаивается в содеянном и готов понести справедливое наказание.