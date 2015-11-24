На Донетчине СБУ задержала двух боевиков "ДНР" (видео)

Как говорится в сообщении СБУ, в частности, в поселке Цукурино (Селидовский горсовет Донецкой области) был задержан бывший боевик "ДНР" из батальона "Кальмиус" по кличке "Леха".

В мае прошлого года он вступил в незаконное вооруженное формирование "ДНР", дежурил на блокпостах террористов и охранял склады с оружием и боеприпасами.

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Материалы в отношении боевика приобщены к уголовному производству, возбужденному по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В селе Сладкое Марьинского района сотрудники спецслужбы задержали еще одного боевика, который принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР".

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия.