В ГПУ рассказали подробности обыска в Конча-Заспе: искали самого Клюева

Сегодня оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры и Нацполиции прибыла по указанному адресу для проведения следственных действий, которые продолжаются. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Читайте также"Анекдот какой-то": в сети появились фото и видео "случайного" визита сотрудников ГПУ к Ляшко

Она объяснила, что главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 07.10.2014.

Как отметила представительница ГПУ, дело возбуждено "по подозрению экс-Главы Администрации Президента Украины А. Клюева и других в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины".

"Во время следствия 01.06.2016, с целью установления местонахождения подозреваемого А. Клюева, судьей Печерского районного суда Киева предоставлено разрешение на проведение обыска в жилом доме, который согласно данным регистрационной службы принадлежит ему и расположен в пгт. Козин Обуховского района", - добавила она.

Сегодня утром сообщалось, что в доме лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко якобы ошибочно с обыском приходил спецназ. Ляшко оказался соседом Клюева.

Как известно, по версии следствия, в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, будучи главой КГГА, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления Министерства внутренних дел в городе Киеве Валерием Коряком и другими высокопоставленными чиновниками дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки. Среди людей, причастных к разгону Євромайдану 30 ноября, называют не только Сивковича и Коряка, но и секретаря СНБО Андрея Клюева.