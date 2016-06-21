Спецназ Генпрокуратуры ошибочно приходил к Ляшко - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель лидера фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой.

"С обыском к Олегу Ляшко сегодня в 07:00 утра пришли сотрудники Генеральной прокуратуры Украины вместе со спецназом. Они собирались выламывать дверь, чтобы попасть в дом", - написал депутат.

Читайте такжеЛяшко заявляет, что против него готовится выброс компромата из "черной бухгалтерии" Партии регионов

Лозовой добавил, что "впоследствии следователь ГПУ извинился перед Ляшко, мол, "они ошиблись адресом".

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря генерального прокурора Юрия Луценко, обыск происходит в соседнем помещении: "нардеп решил воспользоваться ситуацией для собственного пиара".

Напомним, сегодня Лозовой сообщил, что к дому Ляшко с обыском пришли сотрудники Генпрокуратуры вместе с спецназом. "Впоследствии следователь ГПУ извинился перед Ляшко, мол, они ошиблись адресом", - добавил Лозовой.