В нескольких районах Днепра отключат свет (список)

В Днепре из-за проведения ремонтных работ в некоторых районах города отключат свет.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на «ДТЭК Днепрооблэнерго». Читайте такжеВ Днепре появилась горячая линия для предпринимателей Завтра, 22 июня, не будет света по следующим адресам: АНД район: ул. Гринченко 138, 142-148; ул.Спартака 78-86, 61-71; ул.Трансформаторная: 1-5, 7-53; ул. Ферганская 1-49, 2-40; ул.Богомаза 127-175, 124-150; ул.Ашхабадская, 33А Индустриальный район: пр. Мира, 21,25,29Т ул. Калиновая, 82, 82А, 82Б, 82Т, 84, 86, 88, 88А Соборный (Жовтневый) район: Парк Шевченко, гостиница Екатиринославская, кафе, киоск, ЮМСИ Чечеловский (Красногвардейский) район: ул.Зеленогорская, 45-71, 38-94; ул.Банковская, 1-21, 2, 4; ул.Проселочная, 1-17, 2-32; ул.Кипучая, 21-45, 28-36; пер.Пионерский, 1-3, 2-8; туп.Абрикосовый, 1-7, 2-10; ул.Зеркальная, 66-94, 47-67; агропром Новокадакский (Ленинский) район: ул. Каменская, 22 ООО "Сервис", КП "Обл.фото" ООО "Гинсинг"; ул. Каменская, 24 ООО "АДИ"; ул. Воссоединения, 25 фирма "Вега" ГППЭМ; ул. Коксовая, 12 ООО "Импульс"; ул. Коксовая, 19 ЧП "Стандарт-технология", пекарня; ул.Коммунаровская, 171 ООО "Регион".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter