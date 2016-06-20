Минобороны ищет новую клинику для реабилитации Героя Украины Петраковского (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны.

Медики Минобороны и Минздрава сегодня, 20 июня, по поручению президента Украины отбыли в Польшу, чтобы определить состояние майора Петраковского и принять профессиональное решение о дальнейшем лечении военнослужащего в клиниках за рубежом.

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В ходе обследования Петраковского врачи определили нынешнее состояние больного. «В частности, установлено, что у пациента энцефалопатия сложного генеза: наблюдается сохранение некоторых корковых функций, что позволяет надеяться на прогресс в лечении. Также у Александра есть реакция, он улыбается, узнает близких и родственников, на глазах могут появиться слезы», - рассказывают в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, "по заключениям врачей - представителей выездной межведомственной комиссии Минобороны и Минздрава, больной транспортабельный и требует дальнейшего лечения и реабилитации в специализированной клинике". Вскоре представителями комиссии будет принято решение о выборе лечебного учреждения для офицера, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28-летний майор Петраковский находится в Воеводском реабилитационном госпитале города Гурово-Иловецке в Польше. Он получил тяжелое ранение в ходе боя в июле 2014 года, когда группа специального назначения под его руководством обеспечивала прохождение колонны техники сил АТО в Луганском аэропорту.

Указом президента Украины майору Петраковскому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".