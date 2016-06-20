В районе Новозвановки погиб украинский военный, есть раненые - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Согласно его информации, военнослужащий погиб в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области.

"На Донецком направлении горячее всего было в районе Красногоровки. Районы Авдеевки и Горловки остаются горячими точками", - сказал Лысенко, добавив, что боевики применяли различные виды вооружения, в том числе минометы и танк. "Только возле Красногоровки боевики выпустили около 122 мин", - отметил он.