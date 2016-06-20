В районе Новозвановки погиб украинский военный, есть раненые - АП
12:50, 20 июня 2016Война
7138 0
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки погиб один украинский военный, двое получили ранения.
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое ранены / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен - Мотузяник
Согласно его информации, военнослужащий погиб в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области.
"На Донецком направлении горячее всего было в районе Красногоровки. Районы Авдеевки и Горловки остаются горячими точками", - сказал Лысенко, добавив, что боевики применяли различные виды вооружения, в том числе минометы и танк. "Только возле Красногоровки боевики выпустили около 122 мин", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter