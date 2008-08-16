С сентября в киевском метро - новые проездные

Со следующего месяца, то есть с сентября, пассажиры столичного метро смогут пользоваться проездными билетами на 30 дней без ограничения количества поездок. Эти проездные изготовлены на основе бесконтактных карточек.

Об этом говорится в комментарии главного инженера коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Владимира ЗЕЛЯ по поводу внедрения автоматизированной системы прохода пассажиров (АСПП) в подземке, текст которого размещен на официальном веб-портале КП.

“Проездные билеты на срок действия без ограничения количества поездок на основе бесконтактных карточек будут введены в обращение в сентябре 2008 года. Это будут проездные билеты на 30 календарных дней с даты первого прохода. Подчеркиваю: отсчет 30 дней начинается именно с даты первого прохода, а не с даты покупки билета”, - сообщил В.ЗЕЛЬ.

То есть проездной можно будет приобрести предварительно, а начать использовать тогда, когда пассажиру будет удобно. Именно в этом заключается самое главное преимущество этого билета перед существующим месячным проездным билетом.

По словам В.ЗЕЛЯ, для нового билета можно будет продлить срок действия, при этом конечный срок действия билета будет продлен на 30 дней. Для продления срока действия билета существует одно ограничение: до конца срока действия должно остаться не более 30 дней. Таким образом, можно будет регулярно продлевать срок действия билета, пока это будет необходимо пассажиру.

Предусматривается, что если срок действия билета закончился, пассажир сможет приобрести новый билет на той именно карточке.

В.ЗЕЛЬ также сообщил, что поскольку этот билет не имеет ограничения количества поездок, он предназначен для прохода только одного пассажира. Поэтому повторный проход по данному билету на одной станции разрешается только после тайм-аута, который составляет 15 минут (так же, как и для существующего месячного проездного билета на основе магнитной карточки).

Как объяснил В.ЗЕЛЬ, при проходе через АКП (турникет - УНИАН) на индикаторе терминала высвечивается надпись: «Остаток ХХ дней» - то есть сколько дней осталось до конца срока действия билета. При этом загорается индикатор зеленого цвета на передней панели АКП и пассажир может проходить. В день окончания срока действия высвечивается надпись «Последний день проезда». При попытке повторного прохода высвечивается надпись «Нарушеник правил прохода».