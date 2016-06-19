Глава ГосСЭС назвал причину массового заболевания людей в Измаиле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга в Измаиле заявил председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы, главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"К такому выводу специалисты пришли, исследовав взятые у пострадавших анализы, а также пробы воды", - сказал Протас.

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По его мнению, достаточно обоснованной является и причина происшествия - попадание инфекции в воду в результате недавнего подтопления города во время сильного ливня.

Протас считает, что теперь, после установления причины заболевания, можно оперативно начинать промывание и дезинфекцию всего городского водопровода и канализации.

Он также не исключил, что в связи с промывкой содержание хлора в водопроводной воде будет повышено.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, в настоящее время в больницы в Измаиле уже обратились 373 человека.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Измаила Андрей Абрамченко проинформировал, что по состоянию на день воскресенья в больницы обратилось 362 человека, из которых более 220 детей.

По факту массового отравления людей открыто уголовное производство.

В городе действует режим чрезвычайно ситуации.

В Измаиле 14 июня прошли ливни, произошло подтопление частных колодцев, а также частичное разрушение туалетов в частном секторе, в результате чего и могла возникнуть вспышка заболевания кишечной инфекцией среди населения города Измаила и села Броска Измаильского района.