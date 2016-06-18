Под Житомиром с полигона обстреляли центр села: попали в недействующий мост (фото, видео)

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что военной прокуратурой Житомирского гарнизона совместно со следователем районного отдела полиции ГУ НП в Житомирской области, представителями взрывотехнической службы ГСЧС Украины в Житомирской области и оперативной группой Житомирского зонального отдела военной службы правопорядка осуществлен выезд на место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента.

По результатам выезда установлено, что на полигоне воинской части личным составом воинской части проводились боевые стрельбы из пушки.

Читайте такжеНа Яворовском полигоне во время артиллерийских стрельб погиб военный, двое ранены

Около 13:30 в опору, которая находилась в воде бывшего недействующего моста через реку Тетерев, расположенного в селе Дениши, попал снаряд неустановленного в настоящее время происхождения.

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются материальные убытки. Рабочий мост, который находится рядом и по которому осуществляется движение автотранспорта и пешеходов, повреждений не получил.

Для выяснения обстоятельств, причин и условий, которые способствовали данному событию Житомирским ЗВ ВСП проводится проверка.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Житомирской области, около 13:30 17 июня поступило сообщение о том, что в Денишах под мостом через реку Тетерев произошел взрыв. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отделения полиции.

"Изъяты металлические элементы, предположительно, от снаряда калибром 122 мм. В результате взрыва никто не пострадал. По указанному факту продолжается проверка", - сказано в сообщении.