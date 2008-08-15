Рост ВВП Украины в июле составил 7,3%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-июле т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 6,7%, в июле 2008 года против июля 2007 года - 7,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-июль 2008 г. составил 530 млрд. 276 млн. грн., в июле - 100 млрд. 820 млн. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле составил 134,3%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-июле 2008 г. наблюдался в торговле - 11,8%, перерабатывающей промышленности – 8,4%, транспорте - 8,4%, сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве – на 10,8%.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%