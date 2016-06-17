Во Львове нетрезвый работник полиции угрожал водителю такси пистолетом, отказываясь оплатить проезд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 17 июня, в 00:20 на оперативную линию 102 за помощью обратился 31-летний львовянин, водитель такси.

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По словам заявителя, его клиент, находясь в нетрезвом состоянии, угрожает ему пистолетом, отказывается оплачивать проезд и ведет себя неадекватно.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции Львова. Правоохранители доставили обоих мужчин в Шевченковский отдел полиции.

Полицейские установили личность клиента такси - им оказался 33-летний работник Галицкого отдела полиции Львова. Из автомобиля было изъято устройство для отстрела резиновых пуль.

«По данному факту назначено служебное расследование, собранные материалы направлены в прокуратуру для принятия решения. Такое поведение недопустимо для сотрудника полиции. В ближайшее время все сотрудники подразделений полиции Львовской области пройдут переаттестацию, и я не сомневаюсь, что этот факт отразится на дальнейших перспективах этого работника», - отметил и.о. Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.