В Одессе застрелился полицейский

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 1 июня оперуполномоченный Киевского отдела полиции выстрелил себе в висок из травматического оружия.

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С тяжелым ранением 26-летний мужчина была доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Однако из-за травмы, несовместимой с жизнью, поздно вечером правоохранитель скончался.

Как сообщил УНИАН начальник отдела коммуникаций Андрей Костюк, указанный оперуполномоченный 2 недели назад написал рапорт на увольнение. Коллегам свое решение пояснил тем, что нашел работу лучше.

«По предварительным данным, в его семье были неурядицы. Вчера вечером из травматического пистолета он выстрелил себе в правый висок, написав при этом предсмертную записку, в которой указал, что не хочет разводиться с женой», - сказал Костюк.

Он также сообщил, что указанный полицейский должен был быть уволен приказом 9 июня. Служебное удостоверение мужчина сдал после написания рапорта.

По даному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). После выяснения всех обстоятельств и проведения экспертиз производство может быть переквалифицировано по другой статье, отметили в ГУ Нацполиции.