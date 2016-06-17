Украинцам предлагают подписать обращение к Вселенскому Патриарху по объединению украинского Православия

Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

"Просим принять Ваш авторитет для призыва к епископам в Украине не употреблять церковно-административных мер к священнослужителям, которые публично поддерживают различные форматы объединения украинского Православия. Способствовать свободному переходу приходов и священнослужителей в объединенную автокефальную Православную Церковь в Украине", - говорится в петиции.

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"Мы приветствуем инициативу народных депутатов Украины, провозглашенную в обращении к Вашей Святости, относительно созыва под руководством Вселенского Патриархата Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское Православие. Просим Вас быть почетным Председателем этого Собора и его арбитром, а также призвать к участию в нем уважаемых представителей Константинопольской Церкви-матери и гостей из других братских автокефальных Православных Церквей", - отмечается в обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею.

Напомним, 16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к его Всесвятейшеству архиепископу Константинополю и Нового Рима, Вселенскому Патриарху Варфоломею по отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и предоставления автокефалии православной церкви в Украине.