В Одессе мошенники присвоили 10 участков земли на побережье

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудниками полиции разоблачены лица, которые мошенническим путем завладели 10 земельными участками, принадлежащих территориальной общине.

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Как пояснили в отделе, злоумышленникам было известно, что право распоряжения землей принадлежит исключительно территориальной общине в лице городского совета. Несмотря на это, злоумышленники (одесситы) решили завладеть землей путем предоставления в суд недостоверных данных.

«Реализуя преступный план, мошенники подыскали 10 человек, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на себя правоустанавливающие документы. От их имени был составлен административный иск о признании права собственности, заказана и получена необходимая техническая документация. Злоумышленники убедили этих людей в законности процедуры, не сообщив о своих намерениях», - отметили в отделе.

Потом одна из участниц аферы подала иск в суд от имени этих 10 человек, оформив соответствующую доверенность. В заявлении было указано, что истцы якобы обрабатывают огород, выращивают овощи и на этой земле хотят построить собственные дома, для чего необходимо получить участки в собственность.

«Также злоумышленники ссылались на несуществующее обращение к городского совета, которое якобы было оставлено без рассмотрения», - уточнили в главке.

На основании представленной документации участники земельной аферы добились в суде нужного им решения. Получив исполнительные листы, злоумышленники оформили землю на «подставных» лиц, а в дальнейшем продали ее.

По данному факту на этой неделе начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.