В пострадавших от наводнения областях без газа сидят 30 сел

На сегодняшний день в пострадавших от наводнения областях без газоснабжения остается 30 сел, без электричества – 1 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, с начала наводнения силами МЧС откачана вода из 21 тыс. 816 подтопленных подвалов жилых домов, в пострадавшие населенные пункты доставлено 406 тыс. 309 т продуктов питания, 1 млн. 551 тыс. 460 л питьевой воды и более 6,06 т медикаментов.

На восстановительных работах задействовано свыше 24 тыс. чел. и 5 тыс. 183 единицы техники Сил гражданской защиты, МВД и Минобороны, в том числе 4656 спасателей, 1278 единиц автомобильной и специальной техники МЧС.

По данным МЧС, в шести областях Украины, которые 23-27 июля пострадали в результате стихийного бедствия (в результате сильных дождей произошло резкое повышение уровня воды в реках Карпатского бассейна), по уточненным данным, было подтоплено 862 населенных пункта и 45 тыс. 284 жилых дома.