S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева

Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг столицы Украины города Киева с «BB-» до «В+» - вслед за аналогичным действием по рейтингу Украины по обязательствам в иностранной валюте (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В+/Стабильный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВ-/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: uaAA).

Об этом сообщается на официальном сайте S&P.

Согласно сообщению, понижение суверенных рейтингов обусловлено тем, что руководству страны не удалось принять адекватные меры по сдерживанию растущей инфляции в условиях перегрева экономики.

«Рейтинги города Киева отражают ограниченную финансовую гибкость города и развивающийся характер системы межбюджетных отношений, — отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Феликс ЭЙГЕЛЬ. - Рейтинг также отражает существенное давление со стороны расходов, сравнительно высокие валютные риски, а кроме того, необходимость и дальше повышать качество управления и уровень прозрачности».

Также сообщается, что прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингу Украины, так как ситуация в стране в целом во многом определяет экономические и финансовые показатели Киева.

«Если финансовые показатели города будут оставаться высокими, а расходы на обслуживание и погашение долга не превысят 10% доходов бюджета, в среднесрочной перспективе рейтинги города будут, вероятно, следовать за рейтингами страны», - подчеркнул Ф.ЭЙГЕЛЬ.

Кроме того, отмечается, что независимо от развития ситуации на суверенном уровне ожидается, что Киев продолжит проводить взвешенную финансовую политику и контролировать свои потребности в финансировании. Однако в случае, если долг города будет расти быстрее, чем ожидается, или на его размер окажут существенное влияние колебания валютного курса, прогноз может быть изменен на «Негативный» и, более того, уровень рейтинга может оказаться под давлением.