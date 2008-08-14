У Луценко возмущены решением суда, который выпустил мэра Алушты

Министерство внутренних дел возмущено сегодняшним постановлением Печерского районного суда города Киева относительно замены меры пресечения городскому председателю Алушты Владимиру ЩЕРБИНЕ - из содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Руководством МВД Украины будет направлена соответствующая информация в Генеральную прокуратуру для внесения апелляции на постановление Печерского райсуда, проинформировали в ДСО.

В то же время МВД Украины отмечает, что, "несмотря на сомнительные решения Фемиды", работа по разоблачению фактов взяточничества и коррупции со стороны должностных лиц органов власти будет осуществляться милицией и в дальнейшем.

Между тем, как сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах, соответствующее сегодняшнее решение Печерского райсуда в отношении мэра Алушты В.ЩЕРБИНЫ стоило заинтересованным лицам 1,5 млн. дол.

Как сообщал УНИАН, 13 июня мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и его заместитель Вадим ПОПОВ были задержаны в Алуште во время совместной операции сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД.

По данным правоохранителей, должностных лиц обвиняют в совершении должностных преступлений - получении взяток.

16 июня Печерский райсуд избрал Алуштинскому мэру и его заместителю меру пресечения – содержание под стражей.

14 августа Печерский суд принял решение освободить их на подписку о невыезде.