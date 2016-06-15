В Одессе на кинофестивале собираются установить рекорд по Open Air

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявила президент ОМКФ Виктория Тигипко. Она отметила, что в рамках фестиваля 16 июля на Потемкинской лестнице презентуют уникальную киноленту «Шерлок Холмс» 1916 года.

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«Предварительно будет проведена репетиция, потому что мы готовимся войти в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире Open Air – на Потемкинской лестнице помещается 15 тыс. зрителей. В этом году будем замерять, будут летать дроны…», - сказала Тигипко. По ее словам, рекорд будут фиксировать 16 специалистов Книги рекордов Гиннеса.

«Будем привлекать спонсоров и партнеров, чтобы привезти специалистов», - сказала Тигипко.

По ее словам, немая кинолента «Шерлок Холмс» в 2016 году празднует столетний юбилей, она создана американским режиссером Артуром Бертелетом. Она состоит из четырех частей: «Письма от крон-принца», «Мориарти против Шерлока Холмса», «Трагическая ночь» и «Триумф Шерлока Холмса».

Как отметила Тигипко, главную роль в фильме исполнил театральный актер Уильям Жиллетт.

«Считается, что именно Жиллет привнес в образ Шерлока Холмса новые детали, впоследствии ставшие «визитной карточкой» знаменитого детектива: именно в 1916 году зрители впервые увидели Шерлока в охотничьей шляпе, курящим трубку и использующим трость. Долгое время фильм считался утраченным. Однако год назад Французская синематека сообщила, что в архивах были найдены 7 катушек пленки с копиями оригинального фильма», - рассказала Тигипко.

Музыкальное оформление для показа на Потемкинской лестнице написал один из ведущих мировых композиторов немого кино Дональд Сосин. Он был официальным пианистом в Метрополитен-музее (Нью-Йорк) в 1979-1984 годах, и продолжает там выступать. Сосин играл на бродвейских шоу, написал музыку к 50-ти мюзиклам, и создал тысячи песен для «таких гигантов индустрии», как Hal Leonard Corporation и Warner Bros. Music.

Как сообщал УНИАН, 7-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Одессе 15-23 июля.