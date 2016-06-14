В Одессе у трамвая тележки разъехались по разным путям (фото)

Как сообщает "Одесский паблик", в результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на то, что трамвай не смог преодолеть стрелочный перевод, обе тележки остались на путях. Вагон же, соответственно, развернуло поперек рельсов, при этом сцепным аппаратом он повредил фальшборт головного вагона сцепки.

Как отметил изданию "Думская.нет" директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, таким образом, произошедшее нельзя назвать сходом с рельсов.

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"Вагон поворачивал с одной линии на второю, лепесток на спецчасти до конца не дошел, в результате передняя тележка повернула, а задняя нет. Поэтому он стал поперек. Вагон уже поставили на место", — рассказал он.

По словам Жемана, происшествие не связано с реконструкцией площади.

Данные вагоны в октябре 2015 года были переданы в Одессу из Риги.