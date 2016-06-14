В Одессе перед мэрией взрывчатки не нашли, "бомбой" оказался роутер Wi-Fi

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вероятное «взрывное устройство» на Думской площади, со слов полицейских, прибывших на место, является роутером.

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«Оперуполномоченный Приморского отдела сказал, что, согласно заключению взрывотехников, предмет не является опасным. Оцепление на площади у здания мэрии снято», - отметили в отделе.

В главке уточнили, что «объект» был размещен на дереве возле здания мэрии. Как отметил комендант палаточного лагеря активистов, предмет обнаружила активистка Алина Подолянка.

Как писал УНИАН, сегодня участница протестной акции против мэра Одессы Геннадия Труханова Алина Подолянка сообщила в соцсетях, что возле палаточного лагеря обнаружен предмет, похожий на радиоуправляемое взрывное устройство. О находке заявили в правоохранительные органы.

Бессрочную акцию против городского головы «Одесса без Труханова» активисты начали вечером 13 апреля на Думской площади возле здания мэрии.

15 апреля депутат Верховной Рады 8-го созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов, подтверждающих российское гражданство мэра Одессы. Геннадий Труханов обвинения отвергает.

26 апреля неизвестные разбили протестный палаточный лагерь. Позже он был восстановлен и продолжает действовать.