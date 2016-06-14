В Одессе участники акции против Труханова сообщили о взрывном устройстве возле своего лагеря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Facebook сообщила участница акции, которая проходит около 2 месяцев на Думской площади, Алина Подолянка.

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«Обнаружили неизвестное устройство за оградой нашего майдана. Есть подозрение, что это взрывчатка, которая управляется радиосигналом. Устройство прикреплено скотчем высоко», - написала Подолянка. О своей находке активисты сообщили в правоохранительные органы, в том числе, в СБУ.

Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Андрей Костюк подтвердил вызов на Думскую площадь – к палаточному лагерю, который расположен возле здания мэрии.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 апреля в Одессе на Думской площади у здания мэрии активисты начали бессрочную акцию против городского головы «Одесса без Труханова».

15 апреля депутат Верховной Рады восьмого созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов, которые подтверждают российское гражданство мэра Одессы. Геннадий Труханов обвинения отвергает.

26 апреля неизвестные разбили протестный палаточный лагерь. Позже он было восстановлено и лагерь продолжает действовать.