Торжественной встречи Солошенко и Афанасьева в аэропорту "Борисполь" не будет - АП

17:08, 14 июня 2016
Общество
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В Администрации президента Украины заявляют, что торжественной встречи Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, как это было с Надеждой Савченко, в аэропорту «Борисполь» не будет.

Незаконно осужденные в России украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко 14 июня возвращаются в Украину. / Святослав Цеголко в Facebook

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, ожидающим прибытия украинского самолета с освобожденными из российского заключения двумя гражданами Украины в аэропорту «Борисполь», сказал представитель АПУ Константин Садилов.

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«Здесь, в аэропорту Борисполь, не будет такой церемонии встречи в связи с их состоянием здоровья. Транспорт с ними поедет в больницу на улице Верхней. Там уже будет их встреча», - сказал Садилов.

По его словам, ориентировочно самолет приземлится в аэропорту «Борисполь» в 17.00.

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