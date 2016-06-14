Торжественной встречи Солошенко и Афанасьева в аэропорту "Борисполь" не будет - АП
17:08, 14 июня 2016Общество
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В Администрации президента Украины заявляют, что торжественной встречи Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, как это было с Надеждой Савченко, в аэропорту «Борисполь» не будет.
Торжественной встречи Солошенко и Афанасьева в аэропорту "Борисполь" не будет / Цеголко/Facebook
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, ожидающим прибытия украинского самолета с освобожденными из российского заключения двумя гражданами Украины в аэропорту «Борисполь», сказал представитель АПУ Константин Садилов.
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«Здесь, в аэропорту Борисполь, не будет такой церемонии встречи в связи с их состоянием здоровья. Транспорт с ними поедет в больницу на улице Верхней. Там уже будет их встреча», - сказал Садилов.
По его словам, ориентировочно самолет приземлится в аэропорту «Борисполь» в 17.00.
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