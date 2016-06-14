Порошенко встретится с Афанасьевым и Солошенко в больнице после их возвращения в Украину

Сегодня состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента. Отмечается, что встреча состоится ориентировочно в 17.00 в государственном научном учреждении "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами (ул. Верхняя, 5, хирургический корпус). Читайте такжеСолошенко и Афанасьев уже вылетели в Украину, обмен завершен (фото)Ранее УНИАН сообщал, что украинский самолет Ан-26 с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Юрием Солошенком и Геннадием Афанасьевым вылетел из подмосковного аэропорта "Внуково-2" в Украину, обмен завершен.

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