СБУ заявила о возможном "российском следе" в подготовке терактов во Франции на Евро-2016

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Версия о российском следе, она возникла почти в самом конце, когда между ним (французом, который был задержан в Украине - УНИАН) и тем, с кем он общался в рамках спецоперации, оперативной комбинации, которую СБУ организовала, он предложил еще в дополнение несколько тысяч евро за то, чтобы гражданин Украины сопровождал этот груз (оружие и взрывчатку - УНИАН) на территорию Европы», - заявил Грицак.

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По его словам, это был ключевой момент, и «именно поэтому мы считаем, что это может быть «подстава» российских спецслужб».

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала террористическую группировку, которая готовила 15 терактов во Франции во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

По данным СБУ, планировались подрыв мечети, синагоги, админзданий во Франции во время Евро-2016. Подозреваемый был недоволен политикой своей страны в отношении миграции, глобализации и мусульманства.