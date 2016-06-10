У француза, который готовил теракты на Евро-2016, изъяли 125 кг тротила и оружие - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины генерал Василий Грицак на открытии в Одессе первой в стране общественной приемной СБУ.

Читайте такжеФранцузские полицейские приедут в Украину для участия в расследовании по организации терактов на Евро-2016

«У него (француза – УНИАН) во время задержания изъято 125 кг тротила, 5 автоматов Калашникова, 5,4 тыс. патронов, более 100 электродетонаторов, два РПГ-7 и 18 выстрелов к ним», - сказал он.

«Вы представляете, какие разрушения и человеческие жертвы могли бы наступить в случае применения такого количества взрывчатки где угодно, будь то Франция или какая-то другая страна», - подчеркнул Грицак.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под видом волонтерской помощи. Француз отрицательно высказывался о деятельности своего правительства относительно массовой эмиграции иностранцев во Франции, распространения мусульманства и глобализации мира. Также он сообщил о желании осуществить ряд терактов в знак протеста.

В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину и под контролем СБУ провел тестирование оружия и взрывчатки, предназначенных для совершения терактов во время проведения во Франции Евро-2016.

В конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Франции в пункте пропуска «Ягодин-авто» при попытке контрабандно провезти через государственную границу оружие и взрывчатку.