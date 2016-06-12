Торжества по случаю второй годовщины освобождения Мариуполя от террористов: фоторепортаж

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области, в торжествах приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель командующего Нацгвардии Украины Николай Балан, народные депутаты Украины Андрей Билецкий и Олег Ляшко, заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, руководители других силовых ведомств, представители городской власти.

В честь освобождения в центре Мариуполя состоялся марш защитников города, в котором приняли участие бойцы отдельного отряда специального назначения «Азов», воинской части 3057 Национальной гвардии, полицейские, военнослужащие Донецкого пограничного отряда.

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Мероприятие началось с минуты молчания. Присутствующие почтили память патриотов, погибших во время освобождения города.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сегодня надо вспомнить тех, кто освободил город от банды, а также бойцов, которые в феврале 2015 года провели рискованную широкинскую операцию и отодвинули линию боевых действий от полумиллионного города.

Главы силовых ведомств вручили награды военнослужащим и полицейским, которые принимали участие в освобождении города от вооруженных бандформирований и в течение двух лет защищали жителей города от террористической агрессии.

В целом государственными и ведомственными наградами было отмечено около 200 сотрудников Нацгвардии и Нацполиции. Приказом президента Украины орденом «За мужество» ІІІ степени награжден подполковник полиции в.и.о. начальника Торецкого отделения полиции Алексей Мирошниченко.

Среди полицейских министр внутренних дел Украины отметил начальника полиции Донецкой области Аброськина и вручил генералу награду «За защиту и оборону Мариуполя».

Кроме того, министр внутренних дел передал генералу ключи от двух «КрАЗов» для выполнения служебных заданий в зоне боевых действий.

Как известно, 13 июня 2014 года на защиту Мариуполя стали сотрудники силовых ведомств, местные жители и патриоты со всей Украины, которые отстояли стратегически важный промышленный город и остановили террористов.