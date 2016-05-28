Пограничники получили около 100 единиц техники и ключи от квартир

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, глава государства и руководители силовых ведомств посетили в Киеве мобильный пограничный отряд ГПСУ.

Порошенко поблагодарил пограничников за надежную защиту страны, вручил ключи от служебного жилья, государственные награды и посмотрел фильм «Война на нулевом километре», в основу которого легли реальные истории пограничников в первые месяцы российской агрессии.

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Встречал президента председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. На территории части глава государства ознакомился с образцами специальной и боевой техники, используемой в охране государственной границы, и мобильным пунктом управления. Также ему были представлены современные образцы катеров с надувными бортами, специальное водолазное оборудование и экипировка отделов специальных действий на воде.

Пограничники продемонстрировали гостям свои навыки по локализации нестандартных ситуаций в пунктах пропуска, уровень подготовки служебных собак и профессиональные действия военнослужащих спецподразделений по выполнению особых заданий.

Также гости посмотрели полотна литовской художницы Беаты Куркуль, которая уже долгое время поддерживает пограничников, и Книгу памяти пограничников, погибших в зоне АТО.

Отдельно президент ознакомился с системой охраны участка украинско-российской государственной границы. Ему были представлены основные подходы, элементы инженерно-технического обустройства и порядок применения в охране границы передвижного боевого модуля «Тритон». Кроме того, были продемонстрированы действия пограничных нарядов и резерва пограничного подразделения при выявлении и ликвидации диверсантов.

Также Порошенко наградил высшей государственной наградой Украины – орденом «Золотая Звезда» Героя Украины старшего лейтенанта Вячеслава Семенова посмертно. Награду получила его жена Тамара Анатолиевна.

Семенов - это герой, который до последнего защищал блокпост «Балу» на перекрестке дорог вблизи населенного пункта Фащевка. Под командованием старшего лейтенанта пограничниками были уничтожены танк, боевая машина пехоты и грузовик противника. Вячеслав всегда был в бою до последнего и берег своих людей. Все его подчиненные вернулись живыми, но за это офицер заплатил самым дорогим – жизнью. 17 февраля 2015 года в результате прямого выстрела танка по позиции он получил тяжелое ранение, но остался на позиции. В тот же день от полученных ранений офицер скончался», - говорится в сообщении.

В этот день государственными наградами были отмечены еще 17 пограничников.