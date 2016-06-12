Во время Марша равенства произошло две стычки, обращений о нападениях нет – Нацполиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сегодня на брифинге.

«Обращений от участников акций о нападениях и пострадавших в настоящее время нет», - заявил он.

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«Относительно столкновений: было два столкновения, было две попытки заблокировать Марш, но люди были оттеснены, и прошло все довольно спокойно. Участники были эвакуированы, если можно так выразиться, и разошлись по домам и по своим делам», - сказал Крищенко.

По его словам, все прошло спокойно, наряды полиции несут службу в усиленном режиме и будут нести ее до вечера.

Как сообщал УНИАН, Марш равенства ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета им. Т. Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.