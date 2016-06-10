В Одессе пикетчики под консульством РФ установили "виселицы" и требуют извинений за "развязанную войну", в ход пошли яйца (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, представители проукраинских организаций собрались на Гагаринском плато - возле здания консульства. В их числе - активисты «Правого сектора», Совета общественной безопасности и пр.

Многие активисты в одежде с украинской символикой, некоторые на плечи повязали желто-синие полотнища.

Как отметил известный в Одессе активист Сергей Гуцалюк, сегодня консульство РФ с 16.00 планировало проводить прием-банкет по поводу предстоящего Дня России (12 июня).

«Вся одесская пропутинская тусовка приглашена на это мероприятие. А мы все можем посмотреть в глаза коллаборантам, тем, которые годами в Одессе готовили агрессию против Украины и фактически являются разжигателями современной войны», - отметил Гуцалюк.

Активисты также привезли с собой конский навоз и собирались забросать им здание, но правоохранители не позволили этого сделать.

Собравшиеся требуют, чтобы консул вышел к людям и попросил прощения за «развязанную Россией войну». Активисты также установили две символические виселицы.

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Затем начали бросать в консульство куриные яйца, из-за чего с правоохранителями произошло небольшое столкновение.

Как отметил руководитель «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко, пройти в консульство пока не смогли дипломаты из Польши и Китая (автомобили с соответствующими дипломатическими номерами замечены недалеко от здания).

Общественный порядок охраняет большое количество правоохранителей.