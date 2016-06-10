Украинца, которого задержали и пытали в РФ, в Крыму приговорили к 10 годам колонии за "покушение на беркутовцев"

"Установлено, что Коломиец, являясь членом УПА, в ходе массовых беспорядков в Киеве в январе 2014 года совершил покушение на жизнь двух сотрудников крымского спецподразделения "Беркут", забросав их бутылками с зажигательной смесью. Он же осуществил хранение и перевозку наркосодержащего растения в крупном размере", - говорится в сообщении "прокуратуры" Крыма, которое передает РБК-Украина.

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Коломийцу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Коломийца рассказал, что тот в ноябре 2014 года переехал жить в Кабардино-Балкарии к девушке, с которой познакомился в интернете. В мае 2015 года года сотрудники правоохранительных органов задержали и пытали его при допросе, а затем перевезли в оккупированный Крым, утверждает адвокат. По словам защитника, обвинение в нападении на бойцов "Беркута" вообще не имеют подтверждения.