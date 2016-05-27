Адвокат украинца, которому грозит 20 лет тюрьмы в Крыму, рассказал о его задержании в РФ и пытках

Коломийцу грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в нападении на бойцов "Беркута" во время Революции Достоинства на Майдане Независимости, сообщил на пресс-конференции в УНИАН российский адвокат Коломиец Михаил Кушпель, который приступил к его защите 29 февраля 2016 года.

Сейчас в оккупированном Крыму, в Киевском районном суде Симферополя под председательством судьи Белоусова рассматривается уголовное дела Коломийца, который обвиняется в совершении двух преступлений. Первый из них классифицируется по статье 228 ч. 2 Уголовного кодекса РФ (хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в виде марихуаны весом 152 грамма). Второе преступление – по статье 105 ч. 2 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической или идеологической ненависти).

Материалы дела состоят из четырех томов. Коломийцу грозит до 20 лет тюрьмы.

Адвокат рассказал, что Коломиец в ноябре 2014 года переехал жить в Кабардино-Балкарии к девушке Галине Залихановой, с которой познакомился в Интернете. Сам Коломиец является уроженцем села Викторовка, Мироновский район Киевской области, родился в 1993 году.

По словам Кушпеля, его подзащитный проживал на территории России на законных основаниях, потому что в него в установленном порядке была оформлена регистрация на временное проживание в РФ до мая 2015 года.

Адвокат отметил, что в мае 2015 года двое полицейских в сопровождении трех-четырех человек, которые, по предположениям, были сотрудниками подразделения ОМОН, прибыли к месту проживания Коломийца и его подруги.

Они сообщили о "веских основаниях подозревать Коломийца в совершении экстремистской деятельности" и провели обыск, якобы обнаружив наркотики - адвокат отметил, что в протоколе осмотра не было указано наличие этих наркотиков.

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Кушпель отметил, что в материалах уголовного дела указано, что Коломийца якобы пригласили в отделение полиции, где тот "без наводящих вопросов подробно сообщил о своей деятельности в Киеве в 2014 году", а также, что он "с апреля по июнь 2014 года осуществлял содействие Вооруженным силам Украины в корректировке огня на Донбассе".

В связи с этим адвокат сказал, что в этой истории имеет место нарушение законодательства РФ со стороны российских правоохранительных органов.

"Коломиец объяснял мне, что все эти показания он дал под пытками. Его опрос осуществлял старший оперуполномоченный Главного управления МВД России в Северо-Кавказском округе... По словам Коломийца, обстоятельства его беседы заключались в следующем: непосредственно, когда его посадили в автомобиль полиции, до этого на него были одеты наручники, на голову ему надели целлофановый пакет, непрозрачный. В таком состоянии он был доставлен в помещение полиции...", - заявил адвокат.

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"Непосредственно в этом служебном помещении ноги его также были скованы наручниками, руки привязаны к креслу с помощью больших скрепок к большим пальцам, и с использованием проводов он был подключен к сети питания. Были пропущенные заряды электрического тока", - утверждает адвокат.

По словам Коломийца, сначала его пытали около часа, потом он постоянно терял сознание.

Кушпель заявил, что пытки довели Коломийца до отчаяния и желания покончить с собой. В попытках выжить в такой ситуации под влиянием сокамерников он принял ислам.

Кушпель добавил, что в материалах уголовного дела есть постановление, в которой говорится о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту покушения на жизнь украинских сотрудников "Беркута" в период с 18 января по 19 февраля 2014 года в Мариинском парке в Киеве.

По словам защитника, обвинение в нападении на бойцов "Беркута" вообще не имеют подтверждения.

"Ситуация опасна тем, что, в том числе, дело Андрея Коломийца, который является жителем Киевской области, показывает, что под это уголовное дело может попасть практически любой человек, необязательно для этого даже попасть в Крым", - заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Коломиец никак не связан с Крымом и никогда там не жил.