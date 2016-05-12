Нацсовет взялся за телеканал, показавший речь Симоненко о "неонацистах" при власти и "бандеровщине" (видео)

После мониторинга программ вещателя, которые проводились 9 и 10 марта и 1 и 9 мая 2016 года, Нацсовет назначил внеплановую проверку ООО "Гамма-консалтинг", владельцем которого является сын одиозного политика.

Так, в содержании передач "Оппозиционное мнение" и "Наголос.Підсумки", участником которых был Петр Симоненко, представленный лидером Левого движения Украины, зафиксированы признаки нарушения требований абзаца 14 ч.2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ч. 2 ст. 9 этого Закона и ч. 1 ст. 28 Закона Украины "Об информации".

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Во время обсуждения вопроса председатель Национального совета Юрий Артеменко сказал, что также в регуляторный орган с письмом обратилась Служба безопасности Украины с просьбой осуществить анализ эфира передач этого вещателя.

Поэтому компании назначена внеплановая проверка. Кроме этого, регулятор обратится к независимым экспертам для получения заключения о наличии в эфире вещателя нарушений действующего законодательства.

Напомним, в Киеве 9 мая телеканал "Гамма" показал речь лидера запрещенной в Украине КПУ Петра Симоненко. В своей пропагандистской речи политик упомянул о "ленинских идеях" и "Коммунистической партии", которые, по его словам, и помогли одержать победу во Второй мировой войне.

При этом нынешнюю украинскую власть Симоненко назвал "неонацистами, пришедшими к власти после вооруженного переворота".