В Луганской области на границе задержаны трое украинцев при попытке незаконно проникнуть в РФ

Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, задержание произошло в ходе отработки и реализации оперативных данных, которые были получены правоохранителями накануне.

Выяснилось, что один из мужчин пытался незаконно переправить в Российскую Федерацию двоих граждан Украины вне пунктов пропуска.

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Установлено, что злоумышленники имели на территории Украины кредитные обязательства, и не имели намерения их погашать.

Чтобы избежать уплаты они планировали проникнуть в Россию, а затем вернуться в Украину через закрытые пункты пропуска, а именно – в оккупированный Луганск.

Всех задержанных передали полиции, сейчас по ним проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда обнаружили на границе граждан России, которые пытались ввезти на территорию Украины георгиевские ленты и символику незаконных вооруженных формирований.