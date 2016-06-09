Спасатели возобновили поиск пропавшего эколога на Грибовичской свалке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

«Частично начали поиск пропавшего эколога. Работает 1 экскаватор и 10 спасателей», - сообщил он.

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По словам Туровцева, час назад на территорию свалки было произведено 15 сбросов воды - 120 тонн.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне неподалёку от Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать причины возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.