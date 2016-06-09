"Неприступная крепость": жители оккупированного Крыма теряют доступ к морю из-за военных объектов РФ

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местных властей, которые сотрудничают с российскими оккупантами.

«Проблема на самом деле более чем серьезная. В Севастополе очень мало пляжей. Доступ к береговой черте в городе постоянно сужается из-за того, что появляются объекты Министерства обороны Российской Федерации, гостиничные и санаторные комплексы, которые ограничивают или запрещают доступ к морю», – говорится в сообщении.

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В оккупированном Севастополе базируется Черноморский флот России.

Полпред президента России в оккупированном Крыму Олег Белавенцев заявил, что Российская Федерация сделала Крым «неприступной крепостью». В частности, по его словам, на полуострове создана крупная военная группировка, авиационная группировка «изменилась в лучшую сторону», пополняется Черноморский флот, в Крым «идут подлодки 636-го проекта с ракетами на борту».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».