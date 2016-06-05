В Крыму оккупанты предложили приравнять иностранные слова к мату, чтобы "все стало на свои места"

Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

Константинов заявил о необходимости «противодействовать слепому копированию Запада и защитить родной язык от мусора».

«Можно приравнять разговор на иностранном языке к мату. Ведь когда выражаются - это признак дурного тона. Он не запрещен, мат, но люди, когда выражаются, понимают, что это плохо. Это говорит о том, что человек плохо воспитан. Тогда все начнет становиться на свои места», - отметил он.

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В то же время он отметил, что не против изучения иностранных языков в принципе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.