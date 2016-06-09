Гриневич надеется, что украинская система образования станет привлекательнее

Новый закон о высшем образовании снял множество барьеров, заявила она в интервью журналу Новое время.

"Я противник того, чтобы снова по какому-то поводу создавать железный занавес и не позволять детям учиться за границей. Свобода выбора места образования - это право каждого человека. Мы можем идти другим путем - делать более привлекательной национальную систему высшего образования. Один из способов - это программа двойных дипломов. С принятием нового закона о высшем образовании мы сняли множество барьеров, не позволявших запускать такие программы", - рассказала Гриневич.

Теперь собственную учебную программу студент может синхронизировать с курсом того университета, где хотел бы учиться, отметила министр.

"Это удобно, и многие университеты уже начали реализовывать такие программы. В результате человек получает дипломы двух учебных заведений - своего национального вуза и зарубежного", - подчеркнула Гриневич.

"У нас сейчас слишком много высших учебных заведений. Количество лицензированных мест в них превышает количество студентов. Поэтому сеть учебных заведений будет естественным путем сокращаться в пользу самых лучших", - утверждает глава минобразования.

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Как сообщал УНИАН, в интервью она также сравнила весь бюджет научных исследований в Украине с бюджетом одного крупного европейского университета. Гриневич акцентировала на том, что необходимо стимулировать молодых ученых.

"Есть и сопротивление академической среды требованиям нового закона о высшем образовании: не все украинские преподаватели готовы работать в конкурентном образовательном поле, соревнуясь за выбор студентами своих курсов", - также отметила она.