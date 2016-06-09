Гриневич: Бюджет всей украинской науки равен бюджету одного европейского университета

Весь бюджет научных исследований в Украине равен бюджету одного крупного европейского университета, подчеркнула она в интервью журналу Новое время.

"Проблема в том, что высшее образование в Украине сегодня очень разное. Есть ведущие университеты и блестящие преподаватели. Но есть и сопротивление академической среды требованиям нового закона о высшем образовании: не все украинские преподаватели готовы работать в конкурентном образовательном поле, соревнуясь за выбор студентами своих курсов", - утверждает Гриневич.

"Второй вопрос - бюджеты вузов, они часто являются важным показателем мировых рейтингов. К сожалению, весь бюджет научных исследований в Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета. И здесь мы конкурировать не можем", - рассказала министр.

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По ее словам, после аудита в контексте общеевропейской программы "Горизонт-2020" с 2017 года начнет свою работу Национальный фонд исследований, который будет на конкурсной основе финансировать научные проекты украинских ученых.

"Финансирование смогут получить как индивидуальные проекты, так и проекты институтов, лабораторий и университетов. Ранее украинская наука никогда не работала и не финансировалась по таким принципам", - заявила Гриневич.

"Очень важно сейчас стимулировать молодых ученых, потому что за последние пять лет в результате катастрофического уменьшения финансирования многие талантливые ученые эмигрируют не только на Запад. Сегодня Россия переманивает наших ученых лучшими условиями оплаты труда", - констатировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования назвали три остро дефицитные специальности на рынке труда Украины.