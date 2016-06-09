Дело о трагедии 2 мая: в Одессе суд на 60 суток взял под стражу гражданина РФ

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая, соответствующее постановление суд принял 8 июня поздно вечером.

Она отметила, что таким образом удовлетворено ходатайство представителя обвинения об изменении меры пресечения фигуранту, который подозревается в угрозах свидетелю (ч. 2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины). Фигурант будет содержаться под стражей в рамках досудебного расследования, которое начато 27 мая. Как отметила Хорунжая, именно с этой даты начинается отсчет 60 суток. Мера пресечения изменена из-за "вновь открывшихся обстоятельств".

Как сообщал УНИАН, 7 июня Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи Мефёдова, которого ранее арестовали на 2 месяца за угрозы свидетелю. После этого решения представители патриотических организаций заблокировали админздание суда.

Поздно вечером 7 июня Апелляционный суд области постановил взять под стражу Мефёдова на 3 суток за мелкое хулиганство - применение ненормативной лексики во время пребывания в зале заседаний в отношении присутствующих граждан и других участников процесса.

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8 июня Малиновский райсуд рассматривал дело об админнарушении Мефьодова в зале Апелляционного суда Одесской области. С этого райсуда Мефьодова перевезли в Приморский райсуд.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором находился палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры.