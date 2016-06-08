В СБУ разрешили украинцам не вставать с дивана во время исполнения гимна

Об этом он сказал в эфире "Радио Вести" в ответ на ремарку ведущего, что в ряде стран предусмотрено наказание, если человек не встал во время исполнения гимна, "поэтому когда вы лежите дома на диване и звучит гимн, в принципе вы должны встать".

"Ходили такие байки, что когда к нам приехали представители одной из стран в Советский Союз во время Олимпиады в Москве в 1980 году, то они должны были всегда вставать во время исполнения гимна. И у нас всегда в 6 утра, я помню с детства, исполнялся гимн. И вот все они даже если находились в кроватях поднимались и стояли. Это абсурд", - сказал Тандит, отметив, что на торжественном мероприятии вставать нужно.

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Напомним, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко предлагает запускать в эфир радиостанций Украины гимн дважды в сутки - утром и вечером.