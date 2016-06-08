В СБУ разрешили украинцам не вставать с дивана во время исполнения гимна
Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что украинцам не обязательно вставать во время исполнения гимна Украины, если это не торжественная церемония.
Об этом он сказал в эфире "Радио Вести" в ответ на ремарку ведущего, что в ряде стран предусмотрено наказание, если человек не встал во время исполнения гимна, "поэтому когда вы лежите дома на диване и звучит гимн, в принципе вы должны встать".
"Ходили такие байки, что когда к нам приехали представители одной из стран в Советский Союз во время Олимпиады в Москве в 1980 году, то они должны были всегда вставать во время исполнения гимна. И у нас всегда в 6 утра, я помню с детства, исполнялся гимн. И вот все они даже если находились в кроватях поднимались и стояли. Это абсурд", - сказал Тандит, отметив, что на торжественном мероприятии вставать нужно.
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Напомним, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко предлагает запускать в эфир радиостанций Украины гимн дважды в сутки - утром и вечером.