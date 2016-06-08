"Повышенная бдительность и осмотрительность": МИД дало наставления украинским туристам на Евро-2016

Об этом УНИАН сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИД Украины в связи с приближением начала Евро-2016 во Франции.

Как отметили в ведомстве, в связи с терактами в Париже в ноябре 2015 года на территории Франции на время проведения Чемпионата Европы по футболу и велогонки «Тур де Франс» продлен срок действия режима чрезвычайного положения до 26 июля 2016 года.

«Так, режим чрезвычайного положения предусматривает усиленный пограничный и таможенный контроль на всех границах страны, определенные ограничения прав и свобод граждан в части проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, а также предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков», - говорится в сообщении.

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В то же время в МИД напомнили, что шенгенское законодательство продолжает действовать без ограничений на территории Франции.

Поэтому внешнеполитическое ведомство Украины рекомендует гражданам Украины иметь при себе вместе с действительным паспортом и документом, дающим право въезда в эту страну (виза, вид на жительство), подтверждение цели пребывания во Франции.

В МИД отметили, что во Франции разрешается для ввоза сумма наличными из расчета 10 тысяч евро на семью, а не на одного человека. Разрешенная сумма ввоза не изменяется независимо от количества членов семьи.

"В период проведения матчей Чемпионата Европы по футболу и велогонки «Тур де Франс» гражданам Украины рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осмотрительность во время посещения мест массового скопления людей (футбольных фан-зон), известных исторических памятников, четко выполнять все указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию относительно мер безопасности в местах пребывания", - подчеркнули в МИД.

Также обращается внимание, что, учитывая высокий уровень вероятности забастовок работников транспортного сектора посольство Украины настоятельно рекомендует своим гражданам заранее прорабатывать маршруты перемещения по стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам следует безотлагательно обращаться в посольство Украины во Франции по номеру телефона: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.