В Харькове к Евро-2016 откроется самая большая фан-зона в Украине

В Харькове 10 июня, в день старта Евро-2016 в Париже, откроется самая большая фан-зона в Украине.

Торжественная церемония открытия фан-зоны начнется за полтора часа до официального открытия чемпионата Европы.

Все болельщики смогут посмотреть и поучаствовать в праздничных мероприятиях начиная с 20:00, сообщает Status Quo.

Саму церемонию открытия Евро-2016, которая начнется в 21:30 на стадионе Стад-де-Франс, все харьковчане смогут увидеть на большом экране в центре площади Свободы.

Спустя 30 минут после начала церемонии открытия начнется первый матч чемпионата Европы между сборными Франции и Румынии.

11 июня на площади стартует двухдневный масштабный Фестиваль уличных культур.

12 июня всех харьковчан ждет одно из главных событий всего Евро-2016 - матч сборной Украины против чемпионов мира сборной Германии. Начало матча - в 22:00.

С первого дня работы фан-зоны для всех харьковских болельщиков будут работать Фестиваль уличной еды Go-Go Food, зоны отдыха и мероприятий и магазины с уникальной атрибутикой харьковской фан-зоны.