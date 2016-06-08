Горсовет Днепра не поддержал возвращение прежнего названия города

Соответствующее решение принято на сессии городского совета, сообщает "Радио Свобода".

С инициативой обращения к Верховной Рады, Европарламенту и Еврокомиссии с просьбой "отменить переименование города" выступила депутатская группа "За Днепропетровск".

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Представитель группы Дмитрий Безуглый зачитал депутатское обращение, в котором указано, что переименование города является "нецелесообразным и нарушающим конституционные права граждан".

Он также настаивал на проведении референдума по изменению названия города.

Обращение о возвращении Днепру старого названия не поддержали, за него проголосовали 27 из 64 депутатов.