Горсовет Днепра не поддержал возвращение прежнего названия города
Городской совет Днипра не поддержала обращение к Верховной Раде с просьбой вернуть городу название Днепропетровск.
Соответствующее решение принято на сессии городского совета, сообщает "Радио Свобода".
С инициативой обращения к Верховной Рады, Европарламенту и Еврокомиссии с просьбой "отменить переименование города" выступила депутатская группа "За Днепропетровск".
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Представитель группы Дмитрий Безуглый зачитал депутатское обращение, в котором указано, что переименование города является "нецелесообразным и нарушающим конституционные права граждан".
Он также настаивал на проведении референдума по изменению названия города.
Обращение о возвращении Днепру старого названия не поддержали, за него проголосовали 27 из 64 депутатов.