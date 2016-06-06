В Одессе власти планируют в июле запустить пилотный проект электронной туристической карты

Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова сегодня на аппаратном совещании сообщила, что речь идет о проекте европейского уровня, к которому удалось привлечь инвестора.

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«Данный проект – первый в Украине, основан он на зарубежном опыте», - подчеркнула она.

Пластиковая карточка Odessa card будет стоить от 300 грн. Как пояснила Маркова, цена будет зависеть от «пакета объектов», которые карта позволить посетить.

«Удалось договориться с инвестором, который будет ставить валидаторы (компьютерные программы – УНИАН) в музеи города и области, зоологический парк, в объекты показа… Благодаря этой карте, человек сможет запланировать поездку, находясь далеко за пределами Одессы. Эта карта позволит туристу экономить порядка 30% средств», - подчеркнула Маркова. Также, по ее словам, карта позволит экономить время на приобретение билетов для посещения того или иного объекта.

Предполагается, что пластиковая Odessa card будет оснащена чипом (по принципу банковской карточки), будет действовать в течение определенного количества дней после активирования. Она также предполагает предоставление скидок на обслуживания в определенных ресторанах, отелях.

«Средства будут поступать на Odessa card. После посещения, например, музея, часть денег поступит непосредственно этому музею, остальные - распределяются между участниками проекта – инвестором и городом», - пояснила Маркова.

Планируется, что каждый сезон внешний вид карты будет меняться, считывать ее можно будет с любого гаджета.