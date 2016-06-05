Во время концерта в Харькове Вакарчук посвятил песню Надежде Савченко (фото)

Об этом ITSector сообщил на своей странице в Twitter.

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"Надежда и Вера Савченко на концерте #ОЭ сегодня. Кстати, Вакарчук посвятил ей песню на концерте", - говорится в сообщении.

Надежда и Вера Савченко на концерте #ОЕ сегодня. Кстати, Вакарчук посвятил ей песню на концерте pic.twitter.com/pEiFcTOizZ — IT Sector Харьков (@itsector) June 4, 2016

Отмечается, что на концерт "Океана Эльзы" в Харькове пришли тысячи поклонников группы.

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская группа "Океан Эльзы" 17 мая отыграла бесплатный концерт в Мариуполе Донецкой области. Послушать выступление музыкантов собрались около 30 тысяч зрителей.