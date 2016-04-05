Убийство адвоката российского ГРУшника: в ГПУ анонсировали завершение расследования

Об этом Матиос сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Нам удалось установить всю цепочку обстоятельств, которые привели к гибели адвоката Грабовского. С учетом тех результатов совещания, которое мы сегодня проводили, я считаю, что в течение 10-15 суток мы выйдем на финишную прямую с техническим оформлением согласно всем процессуальным документам, на финишную прямую завершения расследования оснований, причин и последствий убийства", - подчеркнул Матиос.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

25 марта главный военный прокурор Матиос сообщил, что тело адвоката было найдено в 27 км от города Жашков Черкасской области. Также Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который и указал на место и обстоятельства преступления.

Кроме того, по словам Матиоса, "адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия". На месте убийства были уничтожены вещественные доказательства преступления.

29 марта в Генеральной прокуратуре продемонстрировали видео, на котором Грабовский обещает своим похитителям больше не защищать российского спецназовца Александрова.