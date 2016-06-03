В детсаду Днепра, где отравились дети, выявили нарушение санэпидрежима

Как сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР» ранее, в Днепре в детском саду №342 отравилось пятеро детей, трое из них были госпитализированы.

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И. о. начальника ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в коммунальном учреждении «Детский сад №342», где 31 мая отравились дети, выявлены многочисленные нарушения санэпидрежима.

«В больницу со скорой привезли 5 детей, посещающих данное учреждение. После проведения медицинского обследования родители двоих деток отказались от госпитализации. При госпитализации дети жаловались на неоднократную рвоту, повышенную температуру тела 37,6 - 38 градусов. При проведении опроса родителей и осмотра детей медицинскими работниками установлено симптомы заболевания еще у 12 детей, которые посещали заведение, однако за медицинской помощью в лечебные учреждения города не обращались.

В детском саду были проведены внеплановые санитарно-эпидемиологические обследования, которые показали многочисленные нарушения санэпидрежима. Во-первых, в заведении имеет место перегрузка: проектная мощность - 110 мест, по списочному составу 127. Кроме того, нарушаются условия хранения продуктов питания. Например, мясной фарш и масло сливочное хранились в шкафу для верхней одежды персонала при комнатной температуре», - рассказал он