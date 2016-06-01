Спецпосланник США по правам ЛГБТ-сообщества приедет в Киев
Специальный посланник США по правам человека ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) Рэнди Берри посетит Киев.
Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.
"7-8 июня специальный посланник Берри посетит Киев, чтобы принять участие в Прайд-фестивале страны и встретиться с различными организациями гражданского общества и высокопоставленными членами правительства", - говорится в сообщении.
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Перед визитом в Украину Берри посетит 1-2 июня Оттаву (Канада) и 3-5 июня - Болонью (Италия).
Как сообщал УНИАН, послы 13 стран призвали полицию и украинских граждан поддержать право ЛГБТ-сообщества на проведение в июне Марша равенства.
В предыдущие годы дата и место проведения маршей становились известными в последний момент из-за негативного восприятия этого шествия среди различных представителей общества.